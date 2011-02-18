Кабмін змінив розміри соцдопомоги малозабезпеченим сім'ям

Кабінет Міністрів України змінив розміри й механізм призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям.

Це передбачено урядовою постановою від 16 лютого 2011 року №114, текст якої розміщений на офіційному сайті Кабміну.

Даним документом вносяться зміни в порядок призначення і виплати соцдопомоги малозабезпеченим сім`ям, затверджений постановою Кабміну від 24 лютого 2003 року №250.

Зокрема, збільшується розмір соцдопомоги (зокрема максимальний) на кожну дитину від 3 до 13 років в 2011 році на 60 грн., в 2012-му – на 120 грн., в 2013-му – на 180 грн., в 2014-му – на 250 грн., а на кожну дитину від 13 до 18 років збільшується в 2011 році на 100 грн., в 2012-му – на 230 грн., в 2013-му – на 360 грн., в 2014-му – на 500 грн.

Згідно з порядком призначення і виплати соцдопомоги малозабезпеченим сім`ям, розмір допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для сім`ї і її середньомісячним доходом, але не може перевищувати 75% прожиткового мінімуму сім`ї. Для кожної дитини, яка є членом малозабезпеченої сім`ї, рівень забезпечення прожитковим мінімумом збільшується на 10%, а для кожної дитини, яка утримається матір`ю (батьком, усиновлювачем), яка не перебуває в шлюбі, і для кожної дитини, у якої один або обидва батьки є інвалідами першої чи другої групи, - на 20%.

Довідка УНІАН. Згідно із законом про Державний бюджет на 2011 рік, з 1 січня 2011 року прожитковий мінімум на одну людину встановлено на рівні 894 грн., з 1 квітня – 911 грн., з 1 жовтня – 934 грн., з 1 грудня – 953 грн. Для тих, хто відноситься до основних соціально-демографічних груп населення, встановлені такі рівні прожиткового мінімуму: для дітей до 6 років з 1 січня – 816 грн., з 1 квітня – 832 грн., з 1 жовтня – 853 грн., з 1 грудня – 870 грн.; для дітей від 6 до 18 років з 1 січня – 977 грн., з 1 квітня – 997 грн., з 1 жовтня – 1022 грн., з 1 грудня – 1042 грн.; для працездатних осіб з 1 січня – 941 грн., з 1 квітня – 960 грн., з 1 жовтня – 985 грн., з 1 грудня – 1004 грн.; для осіб, які втратили працездатність, з 1 січня – 750 грн., з 1 квітня – 764 грн., з 1 жовтня – 784 грн., з 1 грудня – 800 грн.