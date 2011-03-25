МЗС Росії відкриє консульство в Донецьку

Міністерство закордонних справ Росії планує відкрити російські консульства в Донецьку, Ужгороді та ще одне в Криму.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це повідомив директор Департаменту СНД МЗС Росії Віктор СОРОКІН сьогодні під час круглого столу «Про російський і російськомовний рух в Україні» в Держдумі Росії.

«Можу повідомити, що з українською стороною вже досягнута домовленість, що на основі взаємності на додаток до генеральних консульств у Харкові, Одесі, Сімферополі та Львові буде відкрито генеральне консульство Росії в Донецьку», - сказав В.СОРОКІН.

У свою чергу українські колеги відкриють генконсульство в Нижньому Новгороді, сказав він.

Також, за його словами, в планах МЗС РФ «не зупинятися на досягнутому і спробувати відкрити консульські установи в Криму і, можливо, в Ужгороді».