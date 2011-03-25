Тимошенко проведе брифінг у Жулянах

Сьогодні, 25 березня, о 16.45 відбудеться брифінг лідера партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО, яка 23-25 березня перебувала у Брюсселі на саміті Європейської народної партії, де провела низку зустрічей з європейськими лідерами.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії “Батьківщина”.

Місце проведення брифінгу: аеропорт «Київ» (Жуляни).

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