Тимошенко проведе брифінг у Жулянах
10:54, 25 березня 2011Політика
2475 0
Політик прилетить з Брюсселя
Сьогодні, 25 березня, о 16.45 відбудеться брифінг лідера партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО, яка 23-25 березня перебувала у Брюсселі на саміті Європейської народної партії, де провела низку зустрічей з європейськими лідерами.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії “Батьківщина”.
Місце проведення брифінгу: аеропорт «Київ» (Жуляни).
Акредитація журналістів проводиться за телефонами: 527-70-84, 067-230-17-05.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter