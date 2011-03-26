Наливайченко вимагає оприлюднити свідчення Пукача

Голова політради партії «Наша Україна», екс-голова СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО вимагає, щоб свідчення екс-генарала МВС Олексія ПУКАЧА, надані слідству у справі журналіста Георгія Гонгадзе, були оприлюднені.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Нашої України”, про це він заявив в ефірі програми «Шустер-live».

«Ми вимагаємо, щоб були розслідувані всі вбивства, а покази ПУКАЧА нарешті стали публічними. Він пообіцяв, що розповість не тільки про це вбивство, а й про інші вбивства, від яких здригнеться Україна», - зазначив В.НАЛИВАЙЧЕНКО. При цьому він додав: «Слідство має врахувати усі свідчення, викликати всіх, хто причетний до справи. Технічно вже давно доведено, хто кому дзвонив – це зробило СБУ у 2009 році, і у матеріалах слідства це точно є».

Разом з тим В.НАЛИВАЙЧЕНКО нагадав, що на місці, яке вказав О.ПУКАЧ, було знайдено, крім голови Г.Гонгадзе, рештки ще десяти людей. «Навіть сьогодні продовжується брехня і приховування цих злочинів. Говориться, що це з часів Другої світової війни – але це суцільна брехня. Була проведена експертиза Генпрокуратури, яка довела, що цим решткам максимум 15 років», - зауважив екс-голова СБУ.

«Ми говоримо про вбивство Гії Гонгадзе, але ми не повинні забувати, що банда діяла при владі і вбивала й інших людей – журналістів, політиків, просто безневинних людей», - підкреслив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.