Ющенко прийшов на церемонію інтронізації нового глави УГКЦ

У Києві у храмі Святого Воскресіння відбулась церемонія інтронізації нового глави Української греко-католицької церкви Святослава ШЕВЧУКА.

Як передає кореспондент УНІАН, в урочистій літургії взяли участь священики з усіх єпархій Української греко-католицької церкви, ієрархи, митрополити та єпископи, а також єпископ УПЦ Московського патріархату ІЛАРІОН та єпископ УПЦ Київського патріархату ЄВСТРАТІЙ (ЗОРЯ). Наприкінці богослужіння до храму прибув Патріарх УПЦ Київського патріархату ФІЛАРЕТ.

Також на церемонії були присутні колишній Президент України Віктор ЮЩЕНКО з дружиною Катериною ЮЩЕНКО, заступник глави Адміністрації Президента Ганна ГЕРМАН, посол США в Україні Джон ТЕФФТ.

Як повідомляв УНІАН, 25 березня Папа Римський БЕНЕДИКТ XVI затвердив прохання про підтвердження вибору, надіслане владикою Святославом ШЕВЧУКОМ), якого 23 березня Синод єпископів УГКЦ канонічно обрав Верховним архиєпископом Києво-Галицьким.

Владика С.ШЕВЧУК народився 5 травня 1970 року у місті Стрий Львівської області. Досі він був Апостольським адміністратором єпархії Покрова Пресвятої Богородиці в Буенос-Айресі (Аргентина).