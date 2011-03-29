Наша Україна провела акцію «Ціни злітають до небес»

21:33, 29 березня 2011
Політика
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Пікетували вісім обдержадміністрацій

Сьогодні у Вінниці, Житомирі, Кіровограді, Одесі, Хмельницькому, Полтаві, Черкасах та Чернігові відбулася акція «Ціни злітають до небес», яку провела партія «Наша Україна».

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, сотні представників «Нашої України» пікетували облдержадміністрації та вимагали зупинити антисоціальну політику нинішньої влади.

Пікетувальники наголошували на тому, що через так звані «реформи» влади ціни в Україні на продукти і послуги масового споживання вже досягли європейського рівня. При цьому влада не спроможна забезпечити відповідного до європейського рівня зростання соціальних стандартів, зарплат і пенсій, і недолуга політика нинішнього уряду привела до зубожіння більшості українців.

Учасники акції роздавали листівки, у яких наголошується, що цінники у магазинах зросли за останній рік на овочі майже на 100%, молоко, борошно, олію - на 40%, на гречку – майже на 300%, а на решту продуктів – щонайменше на 20%. Тарифи на житлово-комунальні послуги за 2010 рік зросли на 30-50%, а в 2011 році розпочалося їхнє чергове зростання на 30-50%. Ціна на бензин з початку року зросла на 20% - до 10 гривень. Ціни на проїзд в маршрутках зросли на 15-30% залежно від регіону.

Відтак, єдиним шляхом для вирішенням проблеми росту цін є політична відповідальність нинішньої влади, звільнення очільників області та відставка уряду, йдеться у повідомленні.

Учасники акції запустили у повітря десятки кульок з написами «Ціни злітають до небес!», «Подяка нашому уряду за зліт цін!», «Ціна гречки», «Ціна борошна», «Ціна бензину», «Комунальні тарифи», «Ціна овочів», «Ціна проїзду», «Ціна освіти», «Аптечні ціни».

 

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