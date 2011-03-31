У КМДА заявляють, що вони не ініціювали відставку Довгого

«Київська міська державна адміністрація не ініціювала відставку секретаря Київради Олеся ДОВГОГО. Це питання вніс на голосування сам О.ДОВГИЙ. Оскільки на цьому під час звіту голови КМДА Олександра ПОПОВА наполягали окремі депутати».

Про це УНІАН повідомила прес-секретар голови КМДА Наталія ІЛЬНІЦЬКА.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 31 березня 2011 року Київрада відмовилась відправити О.ДОВГОГО у відставку. За відповідне рішення проголосували 28 із 103 депутатів міськради, присутніх у зал, 54 – проти.

Розгляд питання про відставку О.ДОВГОГО ініціював на початку засідання сесії лідер фракції «УДАР Віталія КЛИЧКА» Віталій КЛИЧКО після заслуховування звіту голови КМДА О.ПОПОВА, який заявив про значні збитки міського бюджету, завдані внаслідок неправомірних рішень Київради.

«Людина, яка має совість, повинна подати у відставку, оскільки ця людина організовувала голосування по всім перерахованим (О.ПОПОВИМ – УНІАН) схемам. Олесь, ви готові скласти повноваження та подати у відставку?», - запитав В.КЛИЧКО.

У відповідь О.ДОВГИЙ відповів, що до цього питання можна буде повернутися після того, як депутати закінчать ставити питання О.ПОПОВУ і запропонував перейти з «емоційної роботи на професійну дискусію». Після обговорення звіту О.ДОВГИЙ знову взяв слово і повернувся до теми своєї відставки. Він зазначив, що готовий поставити це питання на голосування і дати депутатам можливість оцінити його роботу.

«Не утруднюйте себе. Я сам поставлю це питання на голосування», - сказав О.ДОВГИЙ, звертаючись до В.КЛИЧКА і запропонував голосувати.