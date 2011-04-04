Кучму захищатиме екс-адвокат Сацюка

Слідчі Генеральної прокуратури допустили до захисту колишнього Президента України Леоніда КУЧМИ адвоката Віктора ПЕТРУНЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам Л.КУЧМА після відвідування Генеральної прокуратури, де перебував майже чотири години для проведення очної ставки із колишнім співробітником своєї охорони Миколою МЕЛЬНИЧЕНКОМ.

«Мого адвоката допустили. Прізвище його ПЕТРУНЕНКО. Я думаю, ви з ним зустрінетесь», - сказав Л.КУЧМА.

Як повідомляв УНІАН, раніше Генпрокуратура відсторонила від участі у справі Л.КУЧМИ адвоката Ігоря ФОМІНА.

Сьогодні вранці Л.КУЧМА сказав, що замість відстороненого І.ФОМІНА знайшов собі нового захисника, але ім’я його не назвав.

Адвокат В.ПЕТРУНЕНКО свого часу представляв у судах інтереси колишнього першого заступника голови СБУ Володимира САЦЮКА, що є фігурантом «у справі отруєння ЮЩЕНКА».