Мельниченко каже, що Кучма йому подякував

Екс-майор Управління Держохорони Микола МЕЛЬНИЧЕНКО стверджує, що очна ставка, яка відбулась сьогодні між ним і колишнім Президентом України Леонідом КУЧМОЮ, була конструктивною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам після очної ставки у Генеральній прокуратурі.

«Йому (Л.КУЧМІ – УНІАН) було тяжко, але не було як у минулі рази: він не тікав, не ображав. Відбулась конструктивна очна ставка», - сказав М.МЕЛЬНИЧЕНКО, додавши при цьому, що за побажанням Л.КУЧМИ вона велася російською мовою.

Також М.МЕЛЬНИЧЕНКО висловив переконання, що ця подія відбулася «завдяки титанічним зусиллям, в тому числі і з боку журналістів».

«На очній ставці, - продовжив М.МЕЛЬНИЧЕНКО, - Леонід Данилович, я думаю, відкрив для себе дуже багато нового, він дізнався дуже багато нового про своє оточення, хто його накручував, у тому числі і по справі Гонгадзе».

За словами екс-майора Управління Державної охорони, на очній ставці були присутні, крім екс-Президента, його двоє адвокатів, двоє слідчих, керівник слідчої групи Владислав ГРИЩЕНКО, М.МЕЛЬНИЧЕНКО і його адвокат Павло СИЧОВ.

При цьому екс-охоронець зауважив, що події, які відбувались на очній ставці, фіксувалися на відеозапис.

За словами М.МЕЛЬНИЧЕНКА, він, зокрема, сказав Л.КУЧМІ про те, коли, чому, де і як почав робити свої записи, до кого звертався. «На багато питань він подякував мені, дуже багато фактів він не знав. Думаю, його оточення від нього багато чого приховувало», - сказав М.МЕЛЬНИЧЕНКО.