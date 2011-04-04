Уряд готується списати мільярдні борги олігархів?

Уряд підготував законопроекти, якими пропонується списати борги приватних компаній за спожитий газ та електроенергію перед «Нафтогазом» та Держбюджетом.

Відповідні законопроекти вніс народний депутат Партії Регіонів Олександр Пеклушенко.

Про це, як повідомляє сайт "Батьківщини", заявив член фракції "БЮТ-Батьківщина" Андрій Павловський.

«Згідно законопроекту №8284 пропонується списати 35 млрд. грн. перед державною компанією «Нафтогаз», а закономпроектом № 8285 - 26 млн. грн.. боргу перед державним бюджетом України», - повідомив нардеп БЮТ.

За його словами, така пропозиція Партії Регіонів виглядає особливо цинічно.

«З 1 квітня більшість громадян України платитимуть на 15 % більше за електроенергію, в той час як компаніям відомих олігархів спишуть мільярди коштів», - зауважив Павловський.

На його думку таким чином влада демонструє звичайне здирництво по відношенню до звичайних українців.

«За ініціативи нинішньої влади підготовлений мораторій на стягнення пені за невчасну сплату тарифів ЖКХ, включно до вилучення квартири боржника, якщо сума боргу буде велика. І поки люди заборговують якісь копійки, то олігархам ПР і президент Янукович списує цілі мільярди», - обурився Павловський.

За його словами, з таким вибірковим підходом в Україні завжди буде дефіцит у держбюджеті і Пенсійному фонді.