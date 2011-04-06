Чому Тігіпко проігнорував зустріч з підприємцями?

Лідер громадянського об`єднання «Новий Київ», голова Соціально-Християнської партії Зорян ШКІРЯК назвав віце-прем`єра України Сергія ТІГІПКА боягузом і заявив про неможливість подальшого конструктивного діалогу з владою з приводу економічних реформ.

Про це З.ШКІРЯК заявив у зв’язку з запланованою на 5 квітня зустріччю Ради підприємців України з віце-прем’єром та представниками Кабміну, повідомила прес-служба політика. На цій зустрічі її учасники мали обговорити з С.ТІГІПКОМ законопроекти “Народної реформи”, запропоновані Радою підприємців України та зареєстровані народним депутатом Наталією КОРОЛЕВСЬКОЮ.

Зокрема, З.ШКІРЯК заявив: «Ми в черговий раз переконалися в небажанні влади йти на прямий діалог з громадськістю. Замість того, щоб прийти і вислухати альтернативну точку зору, прийняти до розгляду законопроекти, віце-прем`єр Сергій ТІГІПКО проігнорував цю зустріч і не з`явився. Я розцінюю такий крок як банальне боягузтво цього вищого державного чиновника».

З.ШКІРЯК нагадав, що доручення з опрацювання альтернативних законопроектів С.ТІГІПКО отримав особисто від прем‘єр-міністра України Миколи АЗАРОВА, після проведеного 25 березня Автомайдану.

“Але, напевно, або ТІГІПКО не поважає свого шефа або, можливо, це заздалегідь спланована АЗАРОВИМ технологія чергового «розводу» суспільства. Зрозуміло одне, ТІГІПКО боїться відкритої розмови”, - зазначив політик.

Лідер ГО “Новий Київ” підкреслив, що «бездарна політика уряду АЗАРОВА і ТІГІПКА призвела до того, що близько 70% населення України знаходиться на межі бідності”.

За його словами, незрозуміло, які ще потрібні аргументи для того, щоб “ці горе-реформатори прокинулися”.

“Напевно, легко бігати по телеефірах, конференціях і «зрежисованих виставах» про важливість їхніх реформ... Думаю, що дуже легко вимагати від людей платити грабіжницькі податки після того, як свої до держскарбниці не потрапили... І безумовно, очевидно, що ТІГІПКУ з заробленими в цьому році мільйонами, немає діла до тих, кого сьогодні поставлено на межу виживання у власній державі », - заявив З.ШКІРЯК.

У зв`язку з чим лідер «Нового Києва» заявив про неможливість подальшого конструктивного діалогу з владою і урядом М.АЗАРОВА.

«Своєю безвідповідальною поведінкою влада ще раз довела свою неспроможність до конструктивного діалогу з громадськістю. З сьогоднішнього дня, ми приймаємо рішення про мобілізацію людей, представників усіх соціальних груп населення України. Реального впливу на ситуацію в країні, окрім масових протестів та акцій громадянської непокори, нема. Тому ми починаємо формування ініціативних груп в рамках безстрокової всеукраїнської громадянської акції «Вперед» в усіх регіонах України. Акція буде тривати допоки уряд на чолі з АЗАРОВИМ, ТІГІПКОМ, ТАБАЧНИКОМ і т.д у повному складі не піде у відставку», - відзначив З.ШКІРЯК.

Про старт всеукраїнської громадянської акції «Вперед» буде оголошено сьогодні, 6 квітня, в інформагентстві УНІАН під час прес-конференції народного депутата України Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, представників Ради підприємців України та громадськості.