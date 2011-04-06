Представник Держдепартаменту США подякував Тимошенко

США засуджують застосування вибіркового правосуддя в Україні.

Про це заявив заступник помічника Державного секретаря США Деніел РАССЕЛ під час зустрічі у Києві з лідером партії "Батьківщина" Юлією ТИМОШЕНКО.

"Уряд США дотримувався і надалі буде дотримуватися принципової позиції, яка полягає в тому, що вибіркове правосуддя та переслідування лідерів опозиції є неприпустимим в демократичних суспільствах", - наголосив представник Держдепартаменту США, повідомляється на сайті Ю.ТИМОШЕНКО.

Крім того, Д.РАССЕЛ висловив вдячність Ю.ТИМОШЕНКО за її чітку позицію стосовно захисту демократії та підтримки європейської перспективи України, зокрема за її зусилля, спрямовані на прискорення підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. "Ми високо цінуємо Ваш вклад у розвиток демократії в Україні та Вашу діяльність, яка наближає Україну до ЄС", - наголосив він, звертаючись до Ю.ТИМОШЕНКО.

У свою чергу лідер партії "Батьківщина" заявила, що українська опозиція метою свою діяльності вважає визнання в українському суспільстві європейських цінностей.

"Сьогодні наші громадяни та міжнародна спільнота вже не мають сумнівів у тому, що Україна рухається у зворотному від демократії напрямку. Ми робимо усе можливе, щоб повернути в нашу державу справжні європейські цінності", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.