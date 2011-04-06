Адвокати Кучми заявили відвід слідчому Грищенку

Адвокати колишнього Президента України Леоніда КУЧМИ заявили відвід слідчому Владиславу ГРИЩЕНКУ, який є членом слідчої групи із розслідування справи про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе, вбачаючи в його діях необ’єктивність та упередженість.

Як повідомив УНІАН один із адвокатів Л.КУЧМИ Михайло КІСІЛЕВИЧ, відповідну заяву було направлено сьогодні від його імені та за підписом іншого адвоката Л.КУЧМИ Віктора ПЕТРУНЕНКА на ім’я генерального прокурора України Віктора ПШОНКИ.

Як сказав М.КІСІЛЕВИЧ, «адвокати Леоніда КУЧМИ сьогодні заявили відвід члену слідчої групи Владиславу ГРИЩЕНКУ, який проводив позавчора очну ставку між Л.КУЧМОЮ та Миколою МЕЛЬНИЧЕНКОМ, через те, що в його діях вбачається упередженість, необ’єктивність і явний обвинувальний нахил, а також те, що В.ГРИЩЕНКО не вжив належних заходів реагування за заявою адвокатів Л.КУЧМИ щодо несанкціонованої фіксації слідчої дії М.МЕЛЬНИЧЕНКОМ».

Водночас, як стало відомо УНІАН, наразі керівником слідчої групи у «справі Гонгадзе» є співробітник Генеральної прокуратури на прізвище ДЕРКАЧ.