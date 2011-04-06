Доповідач ПАРЄ занепокоєна згортанням демократії в Україні

Доповідач Моніторингового комітету Парламентської Асамблеї Ради Європи щодо України Маріетта де ПУРБЕ-ЛУНДІН висловила занепокоєння згортанням демократії в Україні.

Про це вона сказала сьогодні під час зустрічі з лідером партії "Батьківщина" Юлією ТИМОШЕНКО, повідомляється на сайті Ю.ТИМОШЕНКО.

За словами Маріетти де ПУРБЕ-ЛУНДІН, особливу стурбованість у ПАРЄ викликає те, як було прийнято зміни до Конституції, якість судової реформи, яку було прийнято з великим поспіхом, не очікуючи та не зважаючи на висновки Венеціанської комісії, а також проведення місцевих виборів, які визнані такими, що не відповідають європейським стандартам.

У цьому зв‘язку доповідач Моніторингового комітету ПАРЄ закликала владу України дотриматись своїх обіцянок щодо реформування судової системи та виборчого законодавства у відповідності з рекомендаціями Венеціанської комісії та ПАРЄ.

"Наприкінці минулого року в резолюції ПАРЄ по Україні ми вже висловлювали своє занепокоєння щодо згортання демократії в Україні. На жаль, ситуація не покращилася", - констатувала вона.

Під час зустрічі йшлося також про інші аспекти моніторингу ПАРЄ щодо України.

Ю.ТИМОШЕНКО подякувала ПАРЄ за підтримку розвитку демократії в Україні та висловила переконання, що повернення України до демократичного шляху розвитку залежить від спільних зусиль української опозиції, громадянського суспільства та міжнародної спільноти.

"Ми повинні рішуче діяти, щоб не допустити встановлення авторитаризму в Україні та повернути нашу державу до демократії і реальної європейської перспективи", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.