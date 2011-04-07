Путін упевнений, що СРСР злітав на Місяць за 10 років до Гагаріна

Росія пропонує країнам – учасникам програми МКС об`єднати зусилля для вивчення планет Сонячної системи.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сказав прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН на нараді про перспективи розвитку російської космонавтики.

«Використовуючи вже накопичений досвід кооперації, пропонуємо об`єднати зусилля держав-учасниць програми МКС для реалізації проектів вивчення Місяця, Марса, інших планет Сонячної системи», - сказав В.ПУТІН.

Він доручив Роскосмосу спільно з Російською академією наук підготувати плани з дослідження і освоєння космічного простору на довгострокову перспективу.

За його словами, радянські станції ще в 1950-1970-х роках першими досягали Місяця, Венери, Марса.

(Як відомо, Радянський Союз вивів на орбіту Землі космічний корабель-супутник "Восток" 12 квітня 1961 року. Тривалість польоту становила 1 годину 48 хвилин. Корабель зробив одне коло довкола Землі і здійснив посадку в Саратовській області. На висоті кількох кілометрів Гагарін катапультувався і приземлився з парашутом неподалік спускового апарату. Перший вдалий запуск радянського зонда до Місяця, після чотирьох невдалих спроб, відбувся 2 січня 1959 року. «Луна-1» досяг другої космічної швидкості і пройшов повз природний супутник Землі лише за 6000 км. 13 вересня 1959 «Луна-2» врізався в Місяць, ознаменувавши перший прямий контакт людства з небесним тілом. Запущений 4 жовтня 1959 зонд «Луна-3» передав по радіо перші фотографії зворотнього боку Місяця.)

«Росія знову повертається до дослідження планет Сонячної системи», - сказав В.ПУТІН, додавши, що цього року планується запустити спеціальний космічний апарат «Фобос-грунт» для вивчення Марса.

Він також повідомив, що російське супутникове угруповання сьогодні налічує більш як 100 апаратів, і воно послідовно нарощуватиметься. Крім того, лише Росія, США і Китай володіють всіма технологіями і можливостями для пілотованих польотів і зараз грають провідну роль в забезпеченні програми МКС.

За словами В.ПУТІНА, РФ щорічно забезпечує до 40% усіх космічних пусків у світі й, можливо збільшить цю частку ще на 5-10%. «Нам потрібно в цілому розширювати свою присутність на глобальному космічному ринку, який, до речі, починаючи з 2003 року зріс в 2,5 разу і становив близько 200 млрд. доларів», - сказав російський прем`єр.

*** Міжнародна космічна станція (МКС) - пілотована орбітальна станція, що використовується як багатоцільовий космічний дослідницький комплекс. МКС — спільний міжнародний проект, в якому беруть участь 23 країни.