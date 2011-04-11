Азаров заспокоїв: Я почуваюся стовідсотковим українцем

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє почувається стовідсотковим українцем.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на зустрічі в Києві з представниками ЗМІ Німеччини.

Відповідаючи на запитання німецьких журналістів про те, чим є для нього Україна, М.АЗАРОВ сказав: «Я вас заспокою. Я почуваюся стовідсотковим українцем і я себе ідентифікую з Україною і більше ні з ким».

Водночас він висловив думку, що від «міркувань про титульну націю» - лише крок до націоналізму в його крайньому прояві і до фашизму.

Як наголосив М.АЗАРОВ, він не соромиться свого радянського минулого, оскільки, на його думку, добився в цей період великих успіхів.

Зокрема, він відзначив, що закінчив найбільший виш СРСР – Московський держуніверситет, став професором і очолював науково-дослідний інститут.

«Як МЕРКЕЛЬ (федеральний канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ – УНІАН) нема чого соромитися її минулого в Східній Німеччині, так і мені нема чого соромитися минулого в Радянському Союзі», - відзначив він.

М.АЗАРОВ наголосив, що знає як плюси, так і мінуси радянської системи, і в своїй роботі на посаді прем`єр-міністра вважає за необхідне ці плюси не втратити, а мінуси не відроджувати.