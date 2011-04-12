Кучма прилетів до Москви чартером

Екс-президент України Леонід КУЧМА прибув до Москви на заходи, присвячені Дню космонавтики і 50-річчю першого польоту людини в космос.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, Л.КУЧМА прибув у московський аеропорт «Внуково-3» чартерним рейсом.

Як повідомляв УНІАН, Л.КУЧМУ, який у період 1986-1992 рр. був генеральним директором «Південмашу», одного з найбільших у світі заводів з виробництва ракетно-космічної техніки, запросив в російську столицю заступник голови оргкомітету з проведення святкування 50-річчя польоту Юрія Гагаріна в космос Анатолій ПЕРМІНОВ.

Святкові заходи відбудуться 12 квітня у Великому кремлівському палаці.

Довідка УНІАН. Генеральна прокуратура України в березні порушила стосовно Л.КУЧМИ кримінальну справу. Він підозрюється в перевищенні влади, наданні незаконних розпоряджень керівництву МВС, що привело до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. Л.КУЧМІ обраний запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.

Учора вранці адвокат Л.КУЧМИ Віктор ПЕТРУНЕНКО повідомив, що слідчий ГПУ відпустив колишнього Президента до Москви, проте пізніше, після відвідин Головного слідчого управління Генпрокуратури, Л.КУЧМА заявив, що слідчий відмінив своє рішення у зв`язку з проведенням слідчих дій.

Після обіду перший заступник генерального прокурора України Ренат КУЗЬМІН повідомив, що відомство таки дозволило колишньому Президенту виїхати до Москви на святкові заходи з нагоди 50-річчя першого польоту людини в космос.