У Попова не вірять, що Києву через борги відріжуть газ

В Київській міській державній адміністрації сумніваються, що ДК “Газ України” відключить від газу підприємства теплокомуненерго через борги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це перший заступник голови КМДА Олександр МАЗУРЧАК сказав журналістам, коментуючи заяву ДК «Газ України», що в разі відсутності станом на 16 квітня 2011 р. повних розрахунків за спожитий у січні-березні ц.р. природний газ, підприємства з газопостачання й газифікації будуть вимушені відключити підприємства ТКЕ-боржники від газоспоживання.

О.МАЗУРЧАК зазначив, що майже весь борг столиці перед АК “Київенерго” становить різниця між тарифами на послуги з теплопостачання та гарячого водопостачання й їх собівартістю. За його словами, сплата цієї різниці є питанням державного рівня. “Важко сказати, чи відключать Київ... Справа в тому, що заборгованість лежить в площині різниці в тарифах. Практично, якщо забрати різницю в тарифах, то Київ розраховується дуже нормально. Тому це загальнодержавна проблема, і я думаю, що тут буде вирішувати питання не по Києву, а взагалі по державі”, - сказав О.МАЗУРЧАК.

За його словами, розглядалося питання передбачити в бюджеті держави суму в розмірі 2,3-2,4 млрд. грн. на погашення різниці в тарифах. “Можливо, буде вирішуватись питання через такий механізм”, - зауважив О.МАЗУРЧАК.

Він ще раз підкреслив, що борги ТКЕ-підприємств за газ є проблемою всієї України. “Тому я не думаю, що НАК буде вибірково застосувати відключення до Києва чи до якогось іншого міста”, - припустив перший заступник голови КМДА.

За даними КМДА, сума боргу з різниці у тарифі перед “Київенерго” становить більш як 1,3 млрд. грн., перед “Київводоканалом” – близько 570 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, за даними ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України» від 12 квітня п.р., підприємства ТКЕ заборгували ДК «Газ України» за спожитий з 1 жовтня 2010 р. природний газ понад 6,2 млрд. грн. (станом на 11 квітня ц.р., без АЕК «Київенерго»). Рівень розрахунків становить 52%.

Столична АЕК «Київенерго» заборгувала ДК «Газ України» за 2010-2011 рр. близько 1,81 млрд. грн. (оплата в 2011 р. – 68%).

Згідно з розпорядженням КМДА, опалювальний сезон у Києві завершиться 18 квітня.