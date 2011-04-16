Тимошенко лякає Януковича втратою посади Президента

Лідер партії “Батьківщина” Юлія ТИМОШЕНКО переконана, що вступ України до Митного союзу призведе до загрози втрати державності країни.

Про це вона написала у статі для видання «Дзеркало тижня. Україна» (№ 14, 15-22 квітня).

«Я сподіваюся, що українському Президентові таки хтось пояснить, що вступ України до Митного союзу - це фактично перший крок до втрати державності з усіма її атрибутами. З посадою Президента включно. Як непотрібної», - пише Ю.ТИМОШЕНКО

Вона нагадує, що члени Митного союзу нерівноправні, а голоси в ньому розподіляються у таких пропоціях: Росія - 57%, Казахстан - 21,5%, Білорусь - 21,5%. «І навіть зважаючи на те, що рішення у МС ухвалюються двома третинами, не треба бути великим математиком, щоб побачити, що одній конкретній країні буде ухвалювати рішення значно легше, ніж іншим... У договорі про створення МС зазначено, що будь-яка сторона, яка не погоджується з рішенням Комісії МС, може вимагати винести таке питання на розгляд «вищого органу», який складається з президентів відповідних країн. Отже, фактично пропонується передати наддержавні повноваження у руки президентів», - зазначає Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, у Європейському Союзі не раз зазначали, що Митний союз несумісний з угодою про зону вільної торгівлі з ЄС, а значить, і з угодою про політичну асоціацію. «А від прогресу у цих двох питаннях напряму залежить вся наша європейська перспектива», - підкреслює Ю.ТИМОШЕНКО.

У той же час, вона упевнена, що зона вільної торгівлі з Євросоюзом нічим не загрожує Україні. «По-перше, у зоні вільної торгівлі немає ніяких «таємних палат», що можуть делегувати національні права України якимось третім силам. По-друге, при ЗВТ передбачається вирішувати суперечки в арбітражному порядку. Арбітраж регулюється правилами Світової організації торгівлі. І ЄС та Україна можуть домовлятися про застосування норм права (європейського або українського) для вирішення суперечок. По-третє, зона вільної торгівлі не передбачає вилучень із загального митного режиму. Тоді як це практикується в Митному союзі - наприклад, встановлюються експортні мита на вуглеводні продукти або ліс. Підсумовуючи можливості вступу України до зони вільної торгівлі, можемо зробити висновок, що ЗВТ не несе Українській державі жодних реальних загроз. За винятком, можливо, самого слова «зона», яке може викликати якісь негативні асоціації в українського Президента», - наголошує лідер «Батьківщини».

Ю.ТИМОШЕНКО пропонує доступними для Президента способами показати, що він особисто може втратити в разі вступу України до Митного союзу. «Втратити те, заради чого він і прийшов на посаду глави держави, втратити можливість втілення принципу «поділяй та владарюй». Як не дивно, але, може, не національні інтереси і державницька ідеологія, а елементарні фінансово-майнові апетити Президента застережуть його від цього кроку», - зазначає Ю.ТИМОШЕНКО.

У самому крайньому випадку вона вважає за можливе “по всій дорозі - з вулиці Банкової аж до Межигір’я - наставити білбордів з повідомленнями доступною для Віктора Федоровича мовою: «Фьодорич, це - кидок».