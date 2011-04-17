У ДТП загинув нардеп-регіонал

Сьогодні у Києві в дорожньо-транспортній пригоді загинув народний депутат України від Партії регіонів Микола Лісін.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ, ДТП сталося о 2-й годині ночі на вулиці Заболотного.

Як зазначається у повідомленні, депутат М.Лісін, рухаючись на автомобілі "Lamborghini gallardo", з невідомих причин скоїв наїзд на бордюрний камінь, після чого автомобіль, втративши керованість, виїхав на зелену зону, де скоїв наїзд на рекламну конструкцію АЗС.

Від отриманих травм водій помер на місці пригоди.

Більше ніхто у цій ДТП не постраждав, додали в міліції.