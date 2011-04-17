Тимошенко святила вербу у Володимирському соборі (фото)

У вербну неділю у богослужінні у Свято-Володимирському кафедральному соборі УПЦ КП, яке правив Святійший Патріарх Київський та всієї України Руси Філарет, взяла участь лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко. Її супроводжувала група народних депутатів із фракції БЮТ "Батьківщина".

Протягом двох годин Тимошенко молилася разом з парафіянами, а після освячення вербових гілок привітала Патріарха Філарета із святом.

Фото - з офіційного сайту Ю.Тимошенко