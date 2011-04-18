Парламенту пропонують урізати штраф за несплату податків у 5 разів

Народний депутат, лідер політичної партії «Фронт Змін» Арсеній ЯЦЕНЮК вніс на розгляд парламенту проект закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України».

Як повідомили УНІАН в прес-службі “Фронту Змін”, пропоновані зміни стосуються запровадження нових інститутів захисту прав платників податків, стимулювання розвитку малого бізнесу та пріоритетних галузей економіки, подолання корупції та забезпечення верховенства права. В повідомленні зазначається, що проект закону розроблений за результатами всеукраїнської акції «Захисти своє робоче місце. Зміни Податковий кодекс», ініційованого «Фронтом Змін», в ході якої проведено понад 100 зустрічей із підприємцями та асоціаціями бізнесу, в яких взяли участь понад 15 000 платників податків. «Фронт Змін» отримав значну кількість пропозицій щодо змін до Податкового кодексу, які стали основою для цього законопроекту.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що впровадження Податкового кодексу призвело до масового скорочення кількості підприємців, які змушені згортати бізнес. Сьогодні в податкових адміністраціях платники податків стоять у чергах, щоб здати свої реєстраційні свідоцтва. За статистикою Держкомпідприємництва, за цей час кількість підприємців скоротилася на 230 тисяч осіб. За останні чотири місяці кількість громадян, які втратили роботу, збільшилася на 200 тисяч.

В проекті передбачено впровадження в Україні нового правозахисного інституту – Уповноваженого з питань захисту прав платників податків. Крім того, в ньому передбачено зменшення кількості та розміру податків, зокрема, розмір податку на додану вартість з 20% до 15%, податку на прибуток з 23% до 15%; скасування норми про податкову міліцію України; скасування оподаткування процентів за депозитам.

Крім того, в законопроекті визначається механізм автоматичного відшкодування ПДВ та виключаються корупційні норми, які дозволяли податковим органам у вибірковому режимі відшкодовувати зобов’язання держави перед платниками податків. Передбачено спрощення умов добровільної реєстрації платника ПДВ, яке має здійснюватися виключно за заявою платника податків. Вилучаються всі підстави для анулювання податковою службою свідоцтва платника ПДВ, окрім особистої заяви платника податків.

В законопроекті також пропонується продовжити мораторій на застосування штрафів до 31 грудня 2012 року, аби дозволити підприємцям адаптуватися до нових податкових правил; скасовуються дискримінаційні та протизаконні норми про адміністративний арешт майна платника податків; скасовуються фактичні перевірки, зменшуються терміни перевірок.

В законопроекті пропонується також у п’ять разів, з 50% до 10%, зменшити штраф за несплату платником податків – фізичною особою сум єдиного податку; скасовується норма про обов’язковість найму бухгалтера на підприємстві та його участі в оформленні звітності.