Регіонал розбив об голову продавщиці лоток яєць

Депутат Луганської облради від Партії регіонів Микола Куценко влаштував бійку в магазині в Кременському районі.

Про це повідомляє видання "Східний варіант" з посиланням на інформоване джерело в правоохоронних органах.

За даними джерела, Куценко вимагав у магазині сертифікат, що підтверджує якість яєць.

З`ясувавши, що документи йому надати не можуть, він улаштував скандал, кидав яйцями у відвідувачів магазина, розбив об голову продавщиці лоток.

У момент здійснення цих дій депутат був п`яний - у крові зафіксована концентрація алкоголю 1,9 проміле (ступінь сп`яніння вище 2 вважається важкою).

У ході конфлікту один з відвідувачів магазину вдарив депутата по обличчю.

Зараз відвідувача розшукує міліція.

Микола Куценко – 1957 року народження. На сайті Луганської обласної ради повідомляється, що депутатом він обраний уперше по 37 мажоритарному округу в тому ж Кременському районі

Українська правда