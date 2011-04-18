Комуністи нагріли руки на бюсті Сталіна?

«Наша Україна» добиватиметься покарання правоохоронців, які застосовували незаконні дії щодо заарештованих за знищення пам`ятника Сталіну членів ВО «Тризуб».

Про це на прес-конференції в УНІАН сказав народний депутат, заступник голови політради «Нашої України» Андрій ПАРУБІЙ.

«Ми будемо добиватися покарання тих, хто під час цієї справи застосовував тортури по відношенню до хлопців», - сказав А.ПАРУБІЙ. За його словами, зараз цим питанням займаються юристи.

А.ПАРУБІЙ зазначив, що з самого початку ця справа виглядала абсурдною. «Мало того, що їх усіх (членів «Тризубу») взяли на Різдвяні свята з домівок без будь-яких ордерів, з самого початку їх звинувачували у вибуху, тобто в тому, що вони підірвали пам`ятник Сталіну і на цьому базувалися всі звинувачення щодо них»,- сказав А.ПАРУБІЙ.

За його словами, після того, як стало зрозуміло, що жоден слідчий не може довести факту вибуху, членів «Тризубу» звинуватили у хуліганстві за знищення пам`ятника.

А.ПАРУБІЙ наголосив, що споруда, яка знаходиться на подвір`ї офісу КПУ у Запоріжжі, не є пам`ятником. «Мер Запоріжжя фактично надав документи, що ця споруда не є пам`ятником і її немає в жодному реєстрі. Це просто приватна скульптура, яка знаходилася на подвір`ї певної політично сили. В принципі, хлопці зробили ту річ, яку мали зробити комунальні служби», - сказав він.

На переконання народного депутата, слідство шукало будь-яку підставу, щоб пояснити свої дії і утримувати під арештом членів «Тризубу». Зокрема, їх було звинувачено в нанесенні матеріальної шкоди у особливо великих розмірах. Зокрема, до КПУ був направлений запит і «з`явився неймовірний, від руки написаний документ, в якому було розписано, скільки було витрачено на референдум, на геніальні креативи, щоб виготовити цей пам`ятник Сталіну».

«Тобто з першого дня ця справа не мала жодного відношення до закону, вона була виключно політичною», - додав депутат.

А.ПАРУБІЙ зазначив, що суд у цій справи ще триває. Крім того, за словами депутата, необхідно з`ясувати, за які кошти деяких заарештованих членів «Тризубу» перевозили чартерним рейсом з Івано-Франківська до Запоріжжя у супроводі співробітників «Беркуту».

«Ми не залишимо просто так того, що три місяці хлопці перебували за гратами незаконно і те, як правоохоронна система до них ставилася, оскільки вважаємо, що це було політичне переслідування і хтось має за це відповідати», - додав він.

Крім того, в «Нашій Україні» вважають, що суд має встановити законність зведення пам`ятника Сталіну.

Член ВО «Тризуб» Андрій ТАРАСЕНКО у свою чергу повідомив, що в кошторисі КПУ на встановлення пам`ятника написано суму 347 тис. грн., з них сам бюст Сталіна коштував до 70 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, Жовтневий районний суд Запоріжжя випустив з-під арешту членів ВО «Тризуб» на поруки народних депутатів від «Нашої України».