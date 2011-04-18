Голова райдержадміністрації заперечує участь в побитті рибалок

На Буковині голова Заставнівської районної державної адміністрації Михайло БОЙЧУК, якого називають серед тих, хто 16 квітня жорстоко побив на приватному ставку чотирьох рибалок, звернувся до УМВС України в Чернівецькій області та обласної прокуратури з проханням провести розслідування за даним фактом.

У заяві, копію якої голова РДА передав кореспондентові УНІАН, звинувачення у побитті людей М.БОЙЧУК називає «абсолютним приниженням людської гідності, честі керівника та моєї сім’ї».

Водночас він заявив, що на період розслідування резонансної справи припиняє свої повноваження на посаді голови райдержадміністрації, для проведення належного розслідування.

«Я звертаю увагу правоохоронних органів на те, що протягом останніх 14 років я є інвалідом 3 групи (відсутність правої ноги, протез), і мої фізичні можливості не дозволяють вчинити те, в чому мене безпідставно звинувачують», - зазначає у зверненні до правоохоронців М.БОЙЧУК.

Також М.БОЙЧУКА заявив, що на даний час він «не є депутатом обласної ради та не є членом жодної політичної партії».

Звинувачений у побитті голова РДА також стверджує, що один із постраждалих Іван БАБІЙ потрапив до відділення швидкої допомоги центральної райлікарні з іншої причини. «О 3 годині ночі 17 квітня з травмою голови. З історії хвороби відомо, що він впав вдома зі сходів, а заявники на мене повідомляють, що це відбулось 16 квітня. Таких провокацій слід було чекати проти мене від місцевих екс-керівників, оскільки як наслідок їхнього господарювання в районі порушено ряд кримінальних справ на значну суму», - стверджує голова РДА М.БОЙЧУК.

Як повідомляв УНІАН, 16 квітня у райцентрі Заставна Чернівецької області кілька озброєних рушницями чоловіків в присутності голови Заставнівської РДА і райради М.БОЙЧУКА жорстоко побили чотирьох місцевих жителів, які вирішили порибалити на одному з платних ставків «Блакитна нива».

За словами потерпілих Василя СЛОБОДЯНА, Івана АБРАМОВИЧА та Миколи МИХАЙЛЮКА, «охоронці ставка» били їх бітами то тілу, приковували кайданами до бетонних стовпів, погрожували вбити і опустити тіла на дно ставка, «щоб погодувати риб», а також стріляли з рушниць у повітря, коли заляканим людям дали три хвилини, щоб утекти. І.АБРАМОВИЧУ рушницею один із охоронців вибив зуби.

У трьох потерпілих, крім сильних гематом від ударів бітами, підозри на чисельні переломи кісток. Четвертого напарника рибалок - Івана БАБІЯ, який до сьогодні лежав у районній лікарні Заставни з проламаним черепом, - сьогодні, за повідомленням прес-служби обласної організації ВО «Батьківщина», виписали з лікарні і «зробили документи, що він вдарився у себе вдома».