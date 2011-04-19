Янукович відкрив Донорську конференцію

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що економічні збитки від аварії на Чорнобильській АЕС стали серйозним гальмуючим фактором економічного розвитку країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, відкриваючи Донорську конференцію зі збору коштів на фінансування чорнобильських проектів, що проходить сьогодні у Києві.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, катастрофа на ЧАЕС за своїми масштабними негативними наслідками не має прецедентів у світовій історії. «Вона змусила світ усвідомити виняткову складність проблем із забезпеченням надійного функціонування ядерних енергетичних установок», - наголосив він. З іншого боку, зауважив Президент, Чорнобильська аварія дала рішучу відповідь на реальну загрозу національній та регіональній безпеці.

«Чорнобиль – це урок для всіх нас», - підкреслив Президент і зауважив, що Україна стала першою в світі країною, де величезні території стали непридатними для життя. «Аварія завдала Україні великої рани, з якою їй доведеться жити ще протягом багатьох років», - сказав він. Внаслідок аварії постраждали мільйони людей, тисячі з них пішли з життя, десятки тисяч продовжують страждати.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що економічні збитки від аварії стали серйозним гальмуючим фактором економічного розвитку. «За ці 25 років, що минули з дня аварії, прямі збитки та витрати на подолання її наслідків склали десятки мільярдів доларів США, а в окремі роки сягали 8-10% від обсягів державного бюджету України», - наголосив він, додавши, що сумарні збитки до 2015 року сягатимуть сотні мільярдів доларів США.

«Тягар витрат, пов`язаний з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи, який несе Україна, ще впродовж багатьох років матиме відчутний негативний вплив на економіку країни. Для України та її міжнародних партнерів одним з найважливіших завдань на сьогодні є перетворення ЧАЕС на екологічно безпечну систему», - зауважив В.ЯНУКОВИЧ.

Для цього, наголосив він, необхідно побудувати новий безпечний саркофаг над зруйнованим четвертим енергоблоком і надійне сховище для відпрацьованого ядерного палива.

«На сьогоднішній день все ще бракує близько 740 млн. євро для того, щоб завершити ці проекти. Незважаючи на ці труднощі, ні Україна, ні світова спільнота не мають права на зворотній шлях у питанні пошуку відповідей на виклики, що ставить перед нами Чорнобиль», - підкресли він.

«Так само, як ми спільно зустрічаємо інші природні виклики – чи це ураган «Катріна», чи це цунамі та його наслідки в Японії. Саме зараз, як ніколи, потрібна консолідована відповідальність та конструктивна співпраця. Зусиль лише однієї України для цього, м’яко кажучи, замало», - сказав Президент.

Він висловив вдячність усій світовій спільноті за те, що вона не залишає Україну наодинці з цією проблемою.

«Ми дякуємо за допомогу в подоланні наслідків катастрофи та підтримуємо спільні зусилля, спрямовані на боротьбу з ядерним лихом і його руйнівним впливом на людей та довкілля. Конференція зі збору коштів на чорнобильські проекти, яку ми сьогодні проводимо, є найяскравішим цьому підтвердженням», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, нинішня конференція є вчасною нагодою для партнерів по Меморандуму про взаєморозуміння щодо закриття Чорнобильської АЕС для того, аби ще раз продемонструвати свою підтримку Україні.

«Чорнобильську АЕС було закрито наприкінці минулого століття, але Чорнобильську сторінку остаточно ще не перегорнуто. Зробити це і залишити наступним поколінням більш безпечний світ ми можемо вже сьогодні за допомогою наших спільних зусиль», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.