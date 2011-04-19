Кличко - про події у Київраді: ми не з того матеріалу починаємо кулі ліпити

Лідер фракції «УДАР» Віталій КЛИЧКО прогнозує саботаж у роботі Київради за будь-якого секретаря, обраного замість Олеся ДОВГОГО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.КЛИЧКО сказав сьогодні журналістам.

«Ми не з того матеріалу починаємо кулі ліпити. Тому що ДОВГИЙ показуватиме, що без нього жодні процеси в Київраді не можуть відбуватися, тому що тут більшість ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, яка саботуватиме будь-якого секретаря, кого б ми не поставили», - вважає В.КЛИЧКО.

Він відзначив, що єдиний вихід у цій ситуації – проведення дострокових виборів депутатів Київради і Київського міського голови.

«Тому що сьогоднішня Київрада дискредитувала себе вже багато раз, і мера, який має відстоювати інтереси киян, ми також не бачимо», - сказав В.КЛИЧКО.