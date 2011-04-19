У Греції заарештували 8 українців
13:17, 19 квітня 2011Політика
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Звинувачують у спробі контрабанди тютюну
У Греції заарештовано вісьмох громадян України за звинуваченням у спробі контрабанди тютюну.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу речник Міністерства закордонних справ України Олександр ДИКУСАРОВ.
«13 квітня у порту Сітіа (о. Крит, Грецька Республіка) за звинуваченням у спробі контрабанди тютюнових виробів (5004 ящиків цигарок) підрозділом грецької берегової охорони були заарештовані вісім громадян України – членів екіпажу судна «Снежура» (прапор України)», - сказав О.ДИКУСАРОВ.
За словами речника МЗС, українські громадяни забезпечені адвокатами і перекладачем. «Місцевими органами прокуратури вирішується питання про порушення кримінальної справи», - уточнив він.
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