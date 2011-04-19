Найдорожчу квартиру у Великобританії купив Ахметов

Народний депутат України від Партії Регіонів Рінат Ахметов придбав пентхауз поруч зі знаменитим Гайд-парком у Лондоні, з посиланням на Financial Times повідомляє ZN,UA. Квартира в елітному житловому комплексі One Hyde Park обійшлася депутатові у 136,6 млн фунтів стерлінгів (близько 223 млн доларів).

За повідомленням газети, Р.Ахметов витратить тільки на внутрішнє оздоблення триповерхових апартаментів 60 млн фунтів стерлінгів (близько 98 млн доларів).

У той же час прес-секретар Р.Ахметова Олена Довженко назвала One Hyde Park «портфельною інвестицією» компанії SCM.

One Hyde Park називають «палацово-парковим ансамблем у самому центрі Лондона». Ціни на апартаменти в ньому сягають 100 тис. доларів за 1 кв. м

Власник будівлі, Project Grande (Guernsey) Limited, є спільним підприємством Christian Candy і прем`єр-міністра Катару.