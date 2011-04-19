У МЗС України досі не знають, в якому форматі буде Лукашенко

У чорнобильських заходах у Києві беруть участь президенти п`яти держав.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олександр ДИКУСАРОВ сьогодні на брифінгу в Києві.

"Для участі у київському саміті запрошено лідерів 60 держав та впливових міжнародних організацій", - сказав О.ДИКУСАРОВ.

За його словами, загалом до Києва прибули 35 іноземних делегацій.

"У саміті беруть участь Генеральний секретар ООН Пан Гі МУН, Президент Єврокомісії, президенти Казахстану, Польщі, Швейцарії, Угорщини, Хорватії, а також прем`єр-міністри Франції, Литви, Бельгії, Азербайджану. Окрім того, у заходах беруть участь голова Сенату Румунії, віце-прем`єр-міністр Державної ради КНР, віце-прем`єр-міністр Російської Федерації, генеральний директор МАГАТЕ, державний секретар у закордонних справах МЗС Японії", - уточнив речник МЗС.

О.ДИКУСАРОВ повідомив, що за результатами київського саміту планується ухвалити Декларацію глав держав та урядів зустрічі високого рівня.

"Проект підсумкового документа київського саміту містить положення щодо співпраці сторін у сфері ядерної безпеки з метою виключення можливості повторення техногенних аварій планетарного масштабу у майбутньому", - зазначив він.

Водночас речник МЗС не уточнив, на якому рівні представлена Білорусь. "Перелік виступів, порядок виступів, мені буквально передали за дві хвилини до брифінгу, він до останнього формується", - пояснив О.ДИКУСАРОВ.

За його словами, поки ще також невідомо, в якому форматі Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО братиме участь у заходах до 25-ої річниці Чорнобильської катастрофи. "Я очікую зараз поновлену інформацію по зустрічі. У нас її немає поки що", - зазначив речник МЗС України.

В Посольстві Білорусі в Україні УНІАН повідомили, що білоруська сторона у чорнобильських заходах представлена міністром з питань надзвичайних ситуацій Білорусі Володимиром ВАЩЕНКОМ.

Як повідомляв УНІАН, 17 березня джерело в Єврокомісії повідомило агентству УНІАН, що президент Європейської комісії Жозе Мануель БАРРОЗУ готовий взяти участь у Міжнародній конференції "Двадцять п`ять років Чорнобильської катастрофи. Безпека майбутнього" за умови відсутності на цьому заході Президента Білорусі О.ЛУКАШЕНКА.

Того ж дня, 17 березня, глава Адміністрації Президента України Сергій ЛЬОВОЧКІН, посилаючись на дані МЗС України, повідомив, що Росію і Білорусь на конференції країн-донорів чорнобильських програм представлятимуть прем`єр-міністри.

Проте 21 березня керівник прес-служби Президента Білорусі Павло ЛЕГКИЙ повідомив, що Президент Білорусі О.ЛУКАШЕНКО візьме участь у київських заходах до 25-річчя аварії на Чорнобильській АЕС.

За словами П.ЛЕГКОГО, наразі здійснюється підготовка візиту О.ЛУКАШЕНКА в Україну.

Керівник президентської прес-служби також підтвердив інформацію про те, що запрошення взяти участь у чорнобильських заходах було отримано на ім`я глави Білоруської держави.