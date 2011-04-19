Довгий наостанок ще призначив засідання Київради

Пленарне засідання сесії Київради буде розпочнеться 20 квітня о 14.00.

Про це йдеться у розпорядженні заступника міського голови – секретаря Київради від 19 квітня, текст якого оприлюднено на офіційному сайті Київської міської влади. Документ підписаний Олесем ДОВГИМ, який сьогодні був відправлений у відставку.

Як повідомляв УНІАН, 112 депутатів Київради із 113 зареєстрованих проголосували за задоволення заяви О.ДОВГОГО про його добровільну відставку з посади секретаря міської ради.

На завтрашньому засіданні шляхом таємного голосування буде обраний новий секретар Київради.

Згідно з озвученою сьогодні депутатами інформацією, розглядаються дві основні кандидатури - Галина ГЕРЕГА (фракція ГАК) і Володимир ДЕЙНЕГА (фракція Партії регіонів).