Претендентка на крісло Довгого - серед 30 найбагатших людей України

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає, що в Україні завершується формування нової влади, яку можна позначити як влада мільйонерів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, про це він сказав, коментуючи можливість призначення секретарем Київради Галини ГЕРЕГИ, яка за версією журналу «Фокус» увійшла до списку 30 найбагатших людей України.

М.ТОМЕНКО назвав такий факт не випадковим, оскільки після того, як уряд, Адміністрація Президента та голови обласних держадміністрацій відпрацювали рік та прозвітували про свою роботу, головним здобутком їхнього перебування при владі виявилися сотні мільйонів статків, і це лише задекларована частина. «Отож, чергове призначення людини, яка довгий час працювала у великому бізнесі, характеризує теперішнє правило: головною умовою перебування на посаді в Україні є матеріальний стан», - заявив М.ТОМЕНКО.

Він нагадав, що так званий майновий ценз характеризував часи середньовіччя. «Очевидно, сьогодні нова влада вирішила скористатися саме цим історичним періодом, коли при владі були найбагатші», - зазначив М.ТОМЕНКО.

«Якщо дана тенденція зміцниться, то очевидно, що найближчим часом Україна зможе позиціонувати себе як дійсно унікальна держава: держава, в якій при владі будуть як мінімум гривневі мільярдери», - додав він.

Саме цей факт, за словами М.ТОМЕНКА, дає відповідь на питання, для кого будується нова країна. «Найсумніше, що нинішня українська влада мільйонерів дуже далеко від народу, і є великі сумніви, що вона буде опікуватися не своїми статками та своїм бізнесом, а інтересами народу», - підкреслив віце-спікер.