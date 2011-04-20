Міністр оборони РФ відмовився розмовляти з українськими журналістами

Міністр оборони Російської Федерації Анатолій СЕРДЮКОВ 19 квітня у Миколаєві відмовився спілкуватися з журналістами, які чекали на зустріч з ним п`ять годин.

Як передає кореспондент УНІАН, у вівторок у Миколаєві з робочим візитом побувала військова делегація Російської Федерації, яку очолював міністр оборони Росії А.СЕРДЮКОВ, і делегація представників оборонного комплексу України на чолі з міністром оборони України Михайлом ЄЖЕЛЕМ.

Головна мета робочого візиту, як сказано у прес-релізі Регіонального медіа-центру Міністерства оборони України (м. Одеса), полягала в обговоренні питань військової і військово-технічної співпраці, а також домовленостей, досягнутих у ході Четвертого засідання Підкомітету з питань безпеки Українсько-російської міждержавної комісії, яке відбулося наприкінці березня нинішнього року.

У Миколаєві А.СЕРДЮКОВ і М.ЄЖЕЛЬ ознайомилися з промисловими потужностями і можливостями підприємств суднобудівної промисловості, побували на Чорноморському суднобудівному заводі. На державному підприємстві «Суднобудівний завод імені 61-го комунара» міністри оглянули ракетний крейсер «Україна».

Приліт високопосадовців затримався на декілька годин, як було сказано, унаслідок несправності літака. Журналісти, що представляють засоби масової інформації Миколаєва, Одеси і Києва, зібралися на 9.30, і чекали на міністрів до 14.30. Після того, як представники військових відомств зійшли з борту крейсера «Україна», журналісти чекали інтерв`ю міністрів про результати візиту. Проте ані А.СЕРДЮКОВ, ані М.ЄЖЕЛЬ розмовляти з журналістами не стали.

Коли губернатор Миколаївської області Микола КРУГЛОВ попросив міністрів поспілкуватися з журналістами, А.СЕРДЮКОВ відповів: “Я їх сюди не запрошував. Говоріть з ними самі”.

З Миколаєва А.СЕРДЮКОВ попрямував до Києва, де планує відвідати державне авіапідприємство «Антонов».