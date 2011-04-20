Тимошенко оголосили третю підписку про невиїзд
Слідчий заборонив користуватись iPad
Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що слідчі Генеральної прокуратури сьогодні під час допиту відхили її подання про залучення адвоката Сергія ВЛАСЕНКА (народний депутат, член фракції "БЮТ-Батьківщина") у справі за звинуваченням у перевищенні нею службових повноважень при підписанні газової угоди з Росією у 2009 році.
Як повідомляє офіційний сайт Ю.ТИМОШЕНКО, про це екс-прем`єр повідомила на своїй сторінці у Twitter.
"Під час минулої зустрічі з НЕЧВОГЛОДОМ мені дали згоду на залучення ще одного захисника - пана ВЛАСЕНКА. Зараз у грубій формі мені відмовили", - написала Ю.ТИМОШЕНКО.
Екс-прем`єр-міністр також повідомила, що сьогодні проти неї вкотре обрано підписку про невиїзд як міру запобіжного заходу. "В цю хвилину оголошують мені третю "підписку про невиїзд". Тепер я вже тричі невиїзна. Це ж треба так боятися. Слабкувата у нас мафія", - зазначила вона.
Ю.ТИМОШЕНКО додала, що проведення допиту фіксується на відеокамеру. "Опитують мене два слідчих - НЕЧВОГЛОД і ПУШКАР, ще один знімає на відео. Зараз у грубій формі забороняють мені користуватися ІPad", - повідомила вона.
Лідер "Батьківщини" вважає безпідставними звинувачення у перевищенні нею повноважень за часів її прем`єрства. "Рік тому ЯНУКОВИЧ здав Севастополь за "дешевий газ". Ну і де дешевий газ? За "поганими" угодами було 228 доларів, зараз - 300 доларів", - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.