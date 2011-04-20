Луценко дочитав свою справу

Екс-міністр внутрішніх справ, лідер «Народної Самооборони» Юрій ЛУЦЕНКО сьогодні повністю завершив ознайомлення з матеріалами 47 томів кримінальної справи, порушеної проти нього.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі патртії «Народна самооборона».

«Таким чином, у Генеральної прокуратури і суду вичерпалися всі, навіть надумані, підстави для утримання мене під вартою», - заявив Ю.ЛУЦЕНКО.

Як нагадали у прес-службі, Генпрокуратура і Печерський райсуд Києва у грудні 2010 року прийняли рішення про арешт Ю.ЛУЦЕНКА за трьома підставами: повільне ознайомлення з матеріалами кримінальної справи, невизнання своєї вини та ненадання доказів.

«Дві останні підстави – конституційні права українських громадян, а перша підстава – вичерпана в результаті мого ознайомлення з усіма 47 томами справи», - наголосив Ю.Луценко.

21 квітня о 14.00 Апеляційний суд Києва розглядатиме подання слідчого Генпрокуратури Сергія ВОЙЧЕНКА про продовження строку тримання під вартою до 5 місяців Ю.ЛУЦЕНКУ.