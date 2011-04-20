ВР не підтримала законопроект про обмеження для vip-кортежів

Провладна парламентська більшість відмовилась ухвалити законопроект, який пропонував обмежити перекриття доріг для vip-кортежів, повідомляє сайт БЮТ.

Як заявив автор законопроекту, член фракції «БЮТ-Батьківщина» Олександр СОЧКА, в Україні склалася стала практика надання вузькому колу осіб привілейованих прав під час руху автомобільним транспортом, а права інших учасників дорожнього руху при цьому суттєво обмежуються.

Народний депутат наголосив, що зазначена практика є антиконституційною, антидемократичною, характерною для країн з нерозвиненим громадянським суспільством та є причиною суспільного невдоволення.

О.СОЧКА зазначив, що в Англії був відомий випадок, коли Володимир ПУТІН запізнився на офіційний прийом до королеви, оскільки в цій країні не існує спеціальних правил ні для іноземних делегацій, ні для місцевих керівників країні. Однакові для всіх правила пересування автодорогами існують майже в усіх країнах Європи.

Депутат підкреслив, що автомобілі керівників європейських країн обладнані спеціальними маячками і, за правилами дорожнього руху, інші учасники дорожнього руху мають їм поступатися.

«Ми пропонуємо нашій владі стати хоч трошечки європейською, хоча б на півтори години - вранці та ввечері», - зазначив О.СОЧКА, додавши, що законопроектом пропонувалося встановити заборону перекривати дорожній рух у час-пік.

За його словами, зупинка дорожнього руху на 13 хвилин у години найбільшої інтенсивності руху, у так званий «час-пік», коли громадяни їдуть на роботу та повертаються додому, призводить до суттєвих наслідків морально-психологічного, економічного та екологічного характеру; порушується дисципліна трудового дня, оскільки через запізнення працівники несвоєчасно приступають до виконання своїх професійних обов’язків.

Також народний депутат підкреслив, що внаслідок простою у заторах великої кількості транспорту збільшуються викиди в атмосферу продуктів згоряння автомобільного палива, а через втрату можливості ефективно використати свій час люди почувають себе у стресовому, пригніченому стані.

О.СОЧКА пропонував парламенту внести зміни до Закону України «Про дорожній рух», згідно з якими зменшити час, на який дозволяється обмежувати або забороняти дорожній рух під час проїзду окремих осіб, щодо яких здійснюється державна охорона, а також встановити заборону перекривати дорожній рух у час-пік з 7.30 до 9.00 та з 17.30 до 19.00. Провладна парламентська більшість відмовилася підтримати даний законопроект.