Янукович зустрінеться з главами українських церков
08:52, 21 квітня 2011Політика
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Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ cьогодні проведе зустріч із главами українських церков та керівниками релігійних організацій.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, зустріч розпочнеться об 11.00 в Адміністрації Президента (вул. Банкова, 11).
Цього ж дня В.ЯНУКОВИЧ здійснить робочу поїздку до Черкаської області.
Там глава держави відкриє новозбудовану Черкаську обласну дитячу лікарню, зустрінеться з місцевими мешканцями та візьме участь у ще кількох заходах.
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