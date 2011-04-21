Янукович зустрінеться з главами українських церков

08:52, 21 квітня 2011
Політика
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Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ cьогодні проведе зустріч із главами українських церков та керівниками релігійних організацій.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, зустріч розпочнеться об 11.00 в Адміністрації Президента (вул. Банкова, 11).

Цього ж дня В.ЯНУКОВИЧ здійснить робочу поїздку до Черкаської області.

Там глава держави відкриє новозбудовану Черкаську обласну дитячу лікарню, зустрінеться з місцевими мешканцями та візьме участь у ще кількох заходах.

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