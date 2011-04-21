БЮТ: червоний прапор Янукович використовує як фіговий листок

Ініціатива провладної більшості про вивішування червоних прапорів з радянською символікою у День Перемоги є неприйнятною.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві фракції «БЮТ-Батьківщина».

«Насильницьке нав’язування асоціації “перемога-Радянський союз» - це відвертий цинізм. Перемогу у ІІ Світовій війні здобули люди і народи, а не Комуністична партія Радянського Союзу і Сталін», - наголошують у «БЮТ-Батьківщині».

Реальна турбота про ветеранів, вважають у фракції, має вимірюватися не кількістю і кольором розвішаних 9 травня прапорів, а повсякденним добробутом тих літніх людей, які здобули для нас перемогу у великій війні.

«Червоний прапор не нагодує ветерана, не забезпечить його путівкою у санаторій, не дасть реальних пільг на оплату грабіжницьких житлово-комунальних послуг, не підвищить пенсію. Ось над чим мали би задуматися в першу чергу ініціатори закону», - заявляють у фракції «БЮТ-Батьківщина».

«Зубожіння ветеранів, скасування пільг, катастрофічне зростання вартості життя ЯНУКОВИЧ прикриває «фіговим листком»: піар-акцією «червоний прапор». Кошти на реалізацію цієї абсурдної ідеї значно справедливіше було б розділити поміж ветеранів», - вважають у фракції.

У «БЮТ-Батьківщині» переконані, що в будь-які офіційні державні святкові дні слід використовувати державний прапор України, а не стяг тієї держави, якої вже не існує.

«Головне завдання влади – забезпечити гідний рівень життя, а не прикрасити міста музейними експонатами», - зазначають у фракції «БЮТ-Батьківщина».