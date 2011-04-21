Азаров розказав, яку капусту він їсть з задоволенням

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає необхідною підтримку вирощування населенням власної овочевої продукції.

Як передає кореспондент УНІАН цьому він заявив сьогодні, виступаючи перед учасниками національного семінару журналістів регіональних ЗМІ.

«Я виріс у родині, яка знає ціну заробленому рублю. Я ось таким (маленьким – УНІАН) ходив на город, садив капусту, картоплю, тому що нашій сім`ї не вистачало грошей. І вже заробляючи пристойно, за нашими радянськими мірками, я не гребував садити ту ж саму картоплю і вирощувати ту ж саму капусту. І зараз у мене поряд з будинком є дві сотки, на яких росте все, що потрібне. Мені зараз нічого не заважає на Бесарабці купувати овочі, але я не довіряю цим овочам. Зате я знаю, що за капуста у мене під будинком. Я її із задоволенням їм. Вона без жодних хімікатів. Я не соромлюся цього абсолютно», - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що якщо у людей є можливість вирощувати власні овочі, і не залежати від коливання цін на продукти харчування, це необхідно підтримувати. Обов`язком місцевих органів влади є забезпечити такі можливості для тих, хто цього бажає. Водночас, за словами прем`єр-міністра, держава зобов`язана підтримувати незахищені верстви населення.

При цьому М.АЗАРОВ звернув увагу на несправедливу, на його думку, реакцію на його недавню заяву про необхідність «узяти лопату» і вирощувати овочі своїми силами.

«Я на засіданні Кабінету міністрів сказав: а що заважає кожному, у кого є голова, руки, ноги і є енергія, узяти лопату, узяти 10 соток землі і на цей період (проведення економічних реформ в Україні – УНІАН), поки ми цим займатимемося у загальнодержавному масштабі, хоча б свою сім`ю забезпечити овочами», - підкреслив прем`єр-міністр.