Луценко оголосив голодування «наскільки це можливо в умовах СІЗО»
18:39, 21 квітня 2011Політика
2928 0
На який час - говорити не захотів
Колишній міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО з завтрашнього дня оголошує голодування.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні після того, як суд вирішив подовжити йому ще на один місяць термін арешту.
«З завтрашнього дня я оголошую голодування», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.
Відповідаючи на уточнююче питання, скільки тримватиме голодування, він зауважив: «Наскільки дозволить здоров’я і наскільки це можливо в умовах СІЗО».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter