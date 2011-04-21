Луценко оголосив голодування «наскільки це можливо в умовах СІЗО»

Колишній міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО з завтрашнього дня оголошує голодування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні після того, як суд вирішив подовжити йому ще на один місяць термін арешту.

«З завтрашнього дня я оголошую голодування», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Відповідаючи на уточнююче питання, скільки тримватиме голодування, він зауважив: «Наскільки дозволить здоров’я і наскільки це можливо в умовах СІЗО».