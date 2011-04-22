Янукович розповів фермеру, що останні три дні працює до 2-3 годин ночі

Під час робочої поїздки на Черкащину Президент України Віктор Янукович відвідав фермерське господарство СВГ “Надія” Григорія Сергійовича Паламарчука у селі Шарнопіль, Монастирищенського району.

Як повідомляє прес-служба глави держави, Президент вручив Григорію Паламарчуку документи на автомобіль та мінітрактор. Окрім того, Президент вручив дружині фермера Валентині Антонівні державну відзнаку "Мати-героїня". Адже у родині Паламарчуків виховується восьмеро дітей.

Спілкуючись із родиною, Віктор Янукович розповів фермерам і про свою роботу. Зокрема, що щоранку прокидається о 6-й годині, а останні три дні, доки у Києві тривали заходи з вшанування трагічних подій на Чорнобильській АЕС, працював до 2-3 годин ночі. На що фермер відповів главі держави: "Ви працюєте, як і ми".

На згадку про зустріч Президент та родина Паламарчуків зробили пам’ятне фото.