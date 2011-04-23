Скрипка розказав, як співаки привели до влади українських політиків

В Україні вже давно реалізується програма зі знищення української мови.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив лідер української групи ВВ Олег СКРИПКА на прес-конференції в Москві.

«Скажу навіть банальну для нас, українців, річ, яка для росіян завжди є шокуючою: в Україні вже давно йде антиукраїнська, антикультурна програма, спрямована на повне знищення української мови – в піснях, музиці тощо. Тому й ефірів немає. Тому ніде виявиться музикантам», - наголосив О.СКРИПКА

Він переконаний, що ця ситуація стала однією з причин «помаранчевої революції».

«Українська музика не звучить, її всі люблять, її всі хочуть чути, а слухати її ніде. І політики просто використовували цей момент та їздили з українськими музикантами, яких всі хотіли бачити і чути, і музиканти збирали сотні тисяч людей. Політики цим скористалися і таким чином прийшли до влади. Така була схема», - вважає О.СКРИПКА.

Він відзначив, що оскільки група ВВ «виросла з Радянського Союзу, то й більшість публіки і виступів у нас у Росії».

Він зазначив, що Україна, будучи культурним сателітом Росії, вже вимушена слухати, зокрема, «Океан Ельзи» і ВВ.

«Тому українські виконавці так рвуться до Росії, це закон виживання: щоб вижити в Україні, потрібно бути популярним у Росії, тоді буде все нормально вдома. А вдома ти не можеш нормально розвиватися. Ось така схема», - повідомив він. При цьому він зазначив, що в Україні потенційно є багато гарних рок-н-рольних груп, але не немає жодних можливостей розвиватися.

О.СКРИПКА вважає, що те саме стосується і україномовної естради.

«У них ситуація ще сумніша, вони ще більше залежать від ефірів і мас-медійної популяризації, ніж рок. Рок хоча б може знайти невелику нішу – є ж невеликі «неформатні клуби», де можна пробитися. А ось естрада повинна «блищати», - зазначив він.

О.СКРИПКА вважає, що україномовна музика може виживати за рахунок експорту. «До речі, так розвивається і білоруська музика – вона взагалі не сприймається в Білорусі, із загадкових причин. Тобто, треба більше їздити з гастролями», - відзначив він.

«Або як ми це робимо – треба ставати дуже популярними в Росії, а потім переконувати українські мас-медіа, що це добре», - сказав він.

«Якщо в Україні ти говориш українською мовою і співаєш українські пісні, це відразу обзивають націоналізмом і з цим (українською мовою – УНІАН), природно, великі проблеми. Представляєте, якби, наприклад, «Російське радіо» чи «Наше радіо» назвали націоналістичним, тому що там 100% російської музики? А у нас так відбувається», - сказав О.СКРИПКА.