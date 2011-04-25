Кирил прибув до України
18:57, 25 квітня 2011Політика
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"Помолитися в Чорнобилі.."
Патріарх Московський і всієї Русі Кирил прибув до Києва в рамках триденної поїздки в Україну, де візьме участь у заходах до 25-річчя аварії на Чорнобильській АЕС.
Як відзначив предстоятель РПЦ, у нього буде можливість відвідати Чорнобиль, "помолитися про тих, хто загинув у результаті цієї катастрофи, про здоров`я ліквідаторів, які до цих пір живі, поспілкуватися з жертвами чорнобильської аварії.
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