Лукашенко не планує зустрічатися з Медведєвим і Януковичем
06:05, 26 квітня 2011Політика
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В роковини аварії на ЧАЕС
Президент Білорусії Олександр Лукашенко не зустрінеться з своїми колегами Дмитром Медведєвим і Віктором Януковичем 26 квітня – в роковини аварії на Чорнобильській АЕС.
«Нічого не планується. 26 квітня, глава держави працюватиме в Гомелській області, як це щороку традиційно у нас відбувається», – сказав агентству БелаПАН керівник президентської прес-служби Павло Легкий.
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