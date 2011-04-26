Лукашенко не планує зустрічатися з Медведєвим і Януковичем

Президент Білорусії Олександр Лукашенко не зустрінеться з своїми колегами Дмитром Медведєвим і Віктором Януковичем 26 квітня – в роковини аварії на Чорнобильській АЕС.

«Нічого не планується. 26 квітня, глава держави працюватиме в Гомелській області, як це щороку традиційно у нас відбувається», – сказав агентству БелаПАН керівник президентської прес-служби Павло Легкий.

Газета.ру