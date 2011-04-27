Тігіпко «заспокоїв»: про деякі моменти Пенсійної реформи країна ще не знає

Уряд України опрацьовує зміни пенсійної реформи з урахуванням озвучених днями пропозицій прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу віце-прем`єр-міністр – міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО.

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня ц.р. на семінарі з представниками регіональних ЗМІ прем`єр-міністр М.АЗАРОВ заявив, що обмірковує варіант поетапного проведення пенсійної реформи і продовження терміну підвищення пенсійного віку до 15 років. При цьому він уточнив, що на першому етапі, впродовж 2-3 років, можна дозволити людям добровільно обирати вік виходу на пенсію. Також він сказав, що підвищення пенсійного віку можна проводити впродовж не 10, а 15 років.

«Зараз ми опрацьовуємо, прораховуємо ці зміни. Я б не хотів завчасно говорити (про конкретні зміни – УНІАН), тому що у нас поки що не завершено всі ці розрахунки», – сказав він.

При цьому С.ТІГІПКО зазначив, що, можливо, вже наступного тижня пенсійна реформа буде презентована з урахуванням змін.

Також віце-прем`єр повідомив, що Кабмін розглядає варіант дострокового виходу на пенсію після збільшення пенсійного віку.

Також, за словами С.ТІГІПКА, уряд передбачає деякі зміни, які ще не були озвучені публічно. При цьому він відзначив, що при підготовці пенсійної реформи уряд враховуватиме думку міжнародних фінансових організацій, перш за все Світового банку.

«Я провів відповідні консультації під час поїздки до Вашингтона з представниками Світового банку, МВФ. Але головні тут фахівці все ж таки Світового банку – він є основною організацією у світі, яка акумулює весь досвід пенсійних реформ по всьому світу», – сказав С.ТІГІПКО.

Довідка УНІАН. Проект Закону «Про заходи із законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи», автором якого є Кабінет міністрів України, було обнародувано на сайті Верховної Ради України в грудні 2010 року.

18 березня ц.р. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що законопроект про пенсійну реформу не готовий до розгляду у Верховній Раді. Глава держави відзначив, що перш ніж розглядати законопроект про пенсійну реформу в парламенті, необхідно провести роз`яснювальну роботу положень закону серед громадян.

Для отримання чергового траншу кредиту МВФ Україна повинна була ухвалити закон про реалізацію пенсійної реформи до кінця березня 2011 року. Зокрема, Україна взяла зобов`язання перед МВФ поступово підвищити пенсійний вік для жінок з 55 до 60 років – на 6 місяців щорічно, починаючи з 2010 року.