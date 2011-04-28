Тимошенко вимагає від ГПУ закрити її кримінальну справу

Лідер партії "Батьківщина", екс-прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні зранку відвідала Генеральну прокуратуру.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар лідера партії Марина СОРОКА.

"Сьогодні рівно у 10-й годині ранку Юлія ТИМОШЕНКО відвідала Генеральну прокуратуру, передала слідчому скаргу про незаконність порушення кримінальної справи з вимогою її закрити", - сказала М.СОРОКА.

За її словами, Ю.ТИМОШЕНКО також звернулася до слідчого з клопотанням надати її дозвіл на здійснення поїздки до Сумської області 5-6 травня для зустрічі з мешканцями області. "Мешканці громади одного з районів Сумської області звернулися до Юлії ТИМОШЕНКО з проханням допомогти владнати вкрай важку, критичну ситуацію з медичним забезпеченням. Люди попросили, щоб Юлія ТИМОШЕНКО приїхала до них сама та допомогла їм", - додала прес-секретар.