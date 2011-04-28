Черновецький знову знайшов, на кого перекласти свою роботу

Столичний міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ доручив новому заступнику міського голови - секретарю Київської міської ради Галині ГЕРЕЗІ вести сьогоднішнє пленарне засідання Київради.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне доручення на початку засідання зачитала сама Г.ГЕРЕГА.

«Відповідно до підпункту 11 пункту 13-2 статті 13 регламенту Київської міської ради, доручаю вам скликати та вести пленарне засідання сьомої сесії Київради 28.04.2011. Київський міський голова Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ», - процитувала доручення Г.ГЕРЕГА.

Як відомо, практично всі засідання Київради замість Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, який згідно з регламентом має головувати на цих засіданнях, за дорученням мера вів попередник Г.ГЕРЕГИ Олесь ДОВГИЙ.