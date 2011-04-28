Богословська: звернення Тимошенко до суду Нью-Йорка безперспективне

Звернення Юлії ТИМОШЕНКО до суду Нью-Йорка з позовом до швейцарської компанії RosUkrEnergo «не має судової перспективи, і екс-прем`єр-міністр це чудово знає», заявила народний депутат України, голова Тимчасової слідчої комісії з питань розслідування обставин підписання газових угод 2009 р. Інна БОГОСЛОВСЬКА.

У переданому УНІАН коментарі І.БОГОСЛОВСЬКА зазначає, що Ю.ТИМОШЕНКО «розуміє, що їй буде важко уникнути відповідальності за газові угоди 2009 р.» і «тепер намагається відвернути увагу людей, направивши їхній гнів проти тих, кого в нас традиційно не люблять – проти олігархів».

За словами І.БОГОСЛОВСЬКОЇ, «газові угоди 2009 р. заподіяли не тільки прямих, а й величезних непрямих збитків українській економіці. Розсекречені стенограми засідання Кабінету міністрів підтверджують, що команда Ю.ТИМОШЕНКО розуміла: вилучаючи газ у «РосУкрЕнерго», вони йдуть на порушення права приватної власності. Олександр ТУРЧИНОВ дослівно сказав на засіданні уряду, що «газ формально законтрактований «РосУкрЕнерго», тому «Газпром» приймає силове рішення, незважаючи на опір...». І всі юристи попереджали: рано чи пізно газ, який відібрали в «РУЕ», Україні треба буде повертати і це буде ударом по бюджету».

Проте, каже голова ТСК, це не зупинило екс-прем`єр-міністра. «Вона сфальсифікувала директиви уряду і змусила підписати дуже невигідний для України 10-річний контракт з базовою ціною в 450 доларів за 1 тис. куб. м. і перехідним періодом 1 рік», - заявляє І.БОГОСЛОВСЬКА.

«А зараз Ю.ТИМОШЕНКО робить круглі очі і каже «тримай злодія». Але вона сама спровокувала цю ситуацію, ось тільки не думала, що їй доведеться відповідати за скоєне», - зазначає І.БОГОСЛОВСЬКА.

За словами народного депутата, «звернення до суду Нью-Йорка виглядає особливо комічно в світлі того, що в матеріалах справи Павла ЛАЗАРЕНКА американське звинувачення прямо називало Ю.ТИМОШЕНКО його співучасницею...».

«Ю.ТИМОШЕНКО знає, що люди не люблять олігархів, і намагається знайти того, на кого можна було б повісити всі свої гріхи. Всі ці конвульсії свідчать про паніку і страх у лавах БЮТ. Але я упевнена, що, незважаючи на всі шахрайські прийоми і свою диявольську чарівливість, екс-прем`єр-міністрові не вдасться уникнути кримінальної відповідальності», - підсумувала І.БОГОСЛОВСЬКА.

Довідка УНІАН. У червні 2010 року Стокгольмський арбітраж виніс постанову щодо спору між RosUkrEnergo, співвласником якої є бізнесмен Дмитро ФІРТАШ і російський «Газпром», і НАК «Нафтогаз України», зобов`язавши українську компанію повернути швейцарському трейдеру вилучені в січні 2009 року 11 млрд. кубометрів газу і передати як неустойку ще 1,1 млрд. кубометрів.

Наприкінці квітня ц.р. стало відомо, що НАК "Нафтогаз України" повернув RosUkrEnergo 12,1 млрд. кубометрів газу.

У квітні 2011 року Ю.ТИМОШЕНКО подала до суду Нью-Йорка позов до швейцарської компанії RosUkrEnergo і її співвласника Д.ФІРТАША за звинуваченням у шахрайстві, порушенні прав людини і здирництві. Згідно з документами, які надійшли до окружного суду Манхеттена, RUE і Д.ФІРТАШ «підірвали верховенство закону в Україні» та «обдурили громадян країни», вплинувши на рішення Стокгольмського арбітражного суду. Згідно з матеріалами позову, обивнувачувальна сторона вбачає в рішенні Стокгольмського суду «спосіб отримання величезних сум готівкою».