Тимошенко: я забезпечила уряду Януковича 3 млрд. доларів на рік

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що слідчі Генеральної прокуратури не можуть довести наявність шкоди, завданої державі в результаті підписання в 2009 році її урядом газової угоди з Росією.

Про це вона заявила в інтерв’ю журналу «Фокус», повідомляє персональний сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

"Розрахунок збитків слідчими заснований на тому, що в 2008 році технологічний газ для забезпечення транзиту купувався в Росії по 179 доларів, а в 2009-му, як вони думають, дорожче. При цьому ставка на транзит російського газу через територію України не змінилася. Нібито я її за змовою не підвищила. Збитками вважають суму збільшення вартості технічного газу в 2009 році в порівнянні з 2008-м. Така некомпетентність дивує", - сказала вона.

За її словами, все це відображено у фінансовій документації НАК "Нафтогаз України". "Якщо б слідчі не полінувалися заглянути в бухгалтерію "Нафтогазу", вони б так не зганьбилися. У 2008 році технологічний газ для транзиту Україна закуповувала по 179 доларів за тисячу кубів, у 2009 році - по 154. Саме таку ціну наведено в бухгалтерії "Нафтогазу". За їх логікою, це означає не збиток, а додатковий прибуток", - пояснила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона підкреслила, що усунення газового посередника у відносинах між Україною і Росією дозволило домовитися про збільшення ставки транзиту на 70% з 1 січня 2010 року. "Я забезпечила ЯНУКОВИЧУ та його уряду 3 мільярди доларів на рік від Росії у вигляді плати за транзит! Європа платила в той же час по 500 доларів за тисячу кубів газу, а нам вдалося укласти з Москвою пакетну угоду і отримати газ за ціною 228 доларів. Дешевше газ був тільки у Білорусі", - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Екс-прем`єр також повідомила, що Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу про перевищення службових повноважень при підписанні газової угоди за дорученням Служби безпеки України. За її словами, на першому допиті вона попросила у прокуратури надати матеріали, що підтверджують звинувачення, і розрахунки, що доводять збитки держави на суму 194 мільйона доларів. «Слідчі відповіли, що їм мені нема чого дати, крім постанови про порушення кримінальної справи, і що розрахунків про збитки у них немає. Повідомили, що справа прийшла з СБУ, і прокуратура порушила її за дорученням", - додала екс-прем`єр.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що спочатку порушують кримінальну справу, створюють інформаційну хвилю, а потім вже вигадують, що там написати. «Попередні кримінальні справи про кіотські гроші, машини для села з тріском провалилися", - додала вона.