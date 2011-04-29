Тимошенко розказала, чому ходить на допити без адвоката

Лідер партії «Батьківщина», екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що не боїться зміни запобіжного заходу в рамках кримінальної справи щодо газових угод 2009 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні журналістам перед черговим відвідуванням Генеральної прокуратури, коментуючи попередження Генпрокуратури про можливість зміни на більш сувору міри запобіжного заходу.

«Погрози – це те, з чим я живу останні 12 років. І чергова погроза, яка вчора пролунала від Генеральної прокуратури, ніщо в моїй позиції і власне в бажанні і здатності боротися не змінить», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

На її думку, рішення про зміну запобіжного заходу стосовно неї буде ухвалюватися за вказівкою Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА. «Я не знаю, яку вказівку вони можуть отримати і в який час від ЯНУКОВИЧА, але яку б незаконну дію вони не зробили, в тому числі й арешт, я не боюся», - підкреслила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО також повідомила, що сьогодні знову прийшла до Генпрокуратури без захисника. «Мені Генеральна прокуратура відмовила у залученні захисника – я подавала клопотання і вибрала собі захисника Сергія ВЛАСЕНКА, це людина, яка компетентна, може працювати, але Генеральна прокуратура мені відмовила у захисті. Тому я сьогодні вимушена приходити без захисника», - пояснила екс-прем’єр.

Ю.ТИМОШЕНКО додала, що сьогодні знову планує звернутися до слідчого з клопотанням про залучення С.ВЛАСЕНКА у якості захисника. «Як тільки мені дозволять мати мого захисника, якого я визначила – Сергія ВЛАСЕНКА, я буду ходити з адвокатом», - підкреслила вона.

Екс-прем’єр повідомила, що сьогодні прийшла до Генеральної прокуратури на підставі усного запрошення, але повістки на допит їй не передавали. За її словами, Генеральна прокуратура сьогодні викликала її для слідчих дій у рамках розслідування кримінальної справи щодо газових угод, підписаних її урядом з Росією в 2009 році.